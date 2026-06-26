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В Красноярске завершили проходку первого тоннеля метротрама

Проходка левого перегонного тоннеля протяженностью 2,6 километра между станциями «Высотная» и «Улица Копылова» завершена.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завершили строительство первого тоннеля метротрама на участке от станции «Высотная» до «Копылова». В социальных сетях подземки сообщили, что протяженность объекта составила 2,6 километра.

Специалисты переходят к подготовке выхода тоннелепроходческого комплекса в демонтажную камеру.

«Проходчикам останется пройти 14 метров — стену из монолитных железобетонных буросекущих свай и пригруза за котлованом, установив всего десять колец», — говорит руководитель проекта — заместитель генерального директора ООО «16-ое Управление СиАрСиСи» Хо Цзююань.

Общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра. Здесь расположится шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Весной 2026 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак и глава края проверили, как проходят работы на стройплощадке метротрама на улице Копылова — здесь находится один из самых больших котлованов в нашей стране.

Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.

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