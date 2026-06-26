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Вода на побережье в Калининградской области прогрелась до +20°С

МЧС предупреждает о сильной жаре в предстоящие выходные.

Вода на побережье в Калининградской области прогрелась до +20°С. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

На некоторых российских курортах вода в море прогрелась до +26°С. Теплее всего на побережье в Сочи и Ейске.

«В Феодосии — 19, в Калининграде — 20, в Ялте, Анапе и Евпатории — 22, в Туапсе и Геленджике — 24, в Сочи — 25, в Ейске — 26 градусов», — рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

Ранее в МЧС предупредили о сильной жаре в выходные в Калининградской области. С 27 по 29 июня температура воздуха в регионе днём может достигнуть +35…+37°С.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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