Суд взыскал с застройщика в Волгограде более 2,8 млн рублей за срыв срока сдачи

По данным суда, договор с застройщиком волгоградец заключил в октябре 2025 года. Цена договора превысила 26 миллионов рублей. Получить ключи мужчина должен был не позднее 31 декабря 2025 года. Но по факту сдали МКД только в апреле 2026 года — на 98 дней позже. При этом застройщик не представил доказательств исключительных обстоятельств. Решение он еще может обжаловать.