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220 000 летних цветов высадили в «Петергофе»

В «Петергофе» высадили 220 000 летних цветов. Сотрудники музея-заповедника «Петергоф» этим летом обновили цветники в парках и высадили более 200 разных видов и сортов растений.

Источник: ВКонтакте / Петергоф

Петербуржцы и гости города, прогуливаясь по популярному парку, могут увидеть следующие растения: алиссум, бегонию, бархатцы, львиный зев, гератум, изотому, календулу, настурцию, василек, люпин, космею, монарду, бальзамин, георгин, гелиотроп, амарант, петунию, герань, гвоздику травянистую, колеус, астру, цинерарию и другие растения.

Как отметил «Петербург2», бегонии и львиный зев были популярны в XVIII столетии. Агератум и изотома были известными цветами XIX века. Такой метод позволяет не только поддерживать традиции, но и создавать узнаваемый облик парков.