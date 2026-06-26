Суд обязал выплачивать пенсию вдове погибшего добровольца СВО из Волгограда

Жительница Кировского района обратилась за помощью к правоохранителям после того, как ей отказали в выплатах. Причина отказа звучала так: ее супруг участвовал в СВО в составе добровольческого отряда, который якобы не относится к Вооруженным силам России. Прокуроры провели проверку и выяснили, что чиновники ошиблись. По закону добровольческие формирования — это те же организации, которые помогают армии выполнять боевые задачи. А значит, вдова имеет полное право на поддержку государства.