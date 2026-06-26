Определен подрядчик для ремонта одной из старейших пермских больниц

ООО «Прайд» основано 17 ноября 2006 года, зарегистрировано в Перми и специализируется на подготовке строительных площадок. В 2025 году выручка компании составила 589,9 млн руб., что на 3,1% ниже показателя 2024 года (608,8 млн). При этом чистая прибыль выросла — с 349 тыс. руб. до 10,4 млн руб.