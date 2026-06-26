Нижегородцев предупредили о схеме мошенников с топливом по записи и талонам

Мошенники придумали новую схему обмана водителей, предлагая им получить топливо по предварительной записи. Эта уловка позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунтам в мессенджерах и украсть личные данные, сообщил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
«Аферисты звонят автомобилистам и предлагают получить топливо по записи. Дальше идёт стандартная схема: на телефон приходит код, который нужно ввести на определённом сайте. Если это сделать, аккаунты в мессенджерах попадут в руки мошенников», — рассказал эксперт.
Ещё одна мошенническая схема связана с талонами на топливо, якобы выданными в рамках государственной программы. Звонящий, представляющийся сотрудником Минтранса, предлагает водителю талон на 20 литров бензина, который нужно активировать в течение 48 часов. В результате водителя убеждают установить фишинговое приложение или продиктовать код подтверждения из SMS.
Щербаченко рекомендует водителям немедленно прекращать общение с подозрительными лицами. Если личные данные уже были переданы мошенникам, необходимо обратиться в полицию и принять меры для защиты своей цифровой безопасности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижегородская область обеспечена бензином и дизелем. Причём стоимость топлива в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране.