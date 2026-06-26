Нижегородцев предупредили о схеме мошенников с топливом по записи и талонам

«Аферисты звонят автомобилистам и предлагают получить топливо по записи. Дальше идёт стандартная схема: на телефон приходит код, который нужно ввести на определённом сайте. Если это сделать, аккаунты в мессенджерах попадут в руки мошенников», — рассказал эксперт.