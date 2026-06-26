Маршруты двух автобусов и электробуса изменят в Нижнем Новгороде с июля

Нововведение затронет автобусы № 34, 47, а также электробус Э-17. Для того чтобы сохранить привычную транспортную доступность для жителей активно развивающихся микрорайонов, автобусы № 34 и электробусы Э-17 при движении в сторону Новопокровского будут совершать обязательный заезд на остановочный пункт «ЖК Новая Кузнечиха».