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Маршруты двух автобусов и электробуса изменят в Нижнем Новгороде с июля

Конечную остановку трех популярных маршрутов перенесут в деревню Новопокровское ради сохранения транспортной доступности жилых комплексов.

В Нижнем Новгороде с 1 июля изменится схема движения общественного транспорта, связывающего городские кварталы с пригородными территориями. Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), конечный остановочный пункт для трех популярных маршрутов будет перенесен на новое место в деревню Новопокровское в район дома № 207.

Нововведение затронет автобусы № 34, 47, а также электробус Э-17. Для того чтобы сохранить привычную транспортную доступность для жителей активно развивающихся микрорайонов, автобусы № 34 и электробусы Э-17 при движении в сторону Новопокровского будут совершать обязательный заезд на остановочный пункт «ЖК Новая Кузнечиха».

Данное решение позволит обеспечить комфортный проезд для нижегородцев, проживающих в домах № 10 и 11 по проспекту Героев Донбасса, а также № 13, 14 и 15 по Новокузнечихинской улице.

Ранее сообщалось, что концерт Басты изменит маршруты пяти автобусов в Нижнем Новгороде.