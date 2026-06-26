На улице Тропинина в Нижнем Новгороде появятся 50 дополнительных парковочных мест после ремонта дворов

Комплексный капитальный ремонт дворовых территорий у домов № 51, 53, 55 и 57 по улице Тропинина в Приокском районе Нижнего Новгорода идёт с опережением графика. Ремонт проинспектировали заместитель главы районной администрации Роман Ухабин и депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Наталья Смотракова, которые пообщались с местными жителями и подрядчиками.
По словам исполнительного директора АО «Домоуправляющая компания Приокского района» Игоря Вискова, во дворах планируется расширение проездов и укладка асфальта на площади около 4 400 кв.м., включая входные группы с пандусами для маломобильных граждан. Для предотвращения скопления дождевой воды предусмотрят систему водоотведения, а после завершения работ восстановят газоны и высадят зелёные насаждения. Демонтировано старое покрытие и установлены бордюры; в ближайшее время начнётся укладка асфальта.
По расчётам администрации, число парковочных мест для жителей увеличится в 2,5 раза — появится около 50 дополнительных «карманов» для автомобилей. Ремонт стартовал в начале июня и выполняется при поддержке субсидии городской администрации; контроль качества и сроков работ ведётся систематически. Представители подрядчика отмечают готовность оперативно реагировать на замечания и пожелания жильцов.
Местные жители, многие из которых живут на улице Тропинина более 30 лет, положительно оценивают организацию работ. «До ремонта были узкие проезды и разрушенное покрытие. Сейчас видно, что всё делается организованно и с учётом наших пожеланий», — поделилась жительница Вера Чайко. Депутат Наталья Смотракова подчеркнула, что проект вписывается в направления Народной программы «Единой России» по созданию комфортного жилья и улучшению качества жизни: «Приятно видеть системный подход и соблюдение графиков, чтобы жители получили благоустроенные дворы».
Ранее сообщалось, что власти и жители наметили план решения парковочного вопроса на улице Родионова.