Музей заводской истории в Выксе становится музеем истории города

Музей выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК), расположенный в усадебном комплексе Баташевых-Шепелевых в Выксе Нижегородской области, был открыт в 1992 году. Компания в 2011—2014 гг. отреставрировала усадебный комплекс, пополнив коллекции музея находками, которые сделали в ходе работ. Много лет постоянная экспозиция музея была посвящена истории развития завода. За это время благодаря научно-исследовательской деятельности сотрудников музея, а также неравнодушным жителям Выксы, музей накопил большой массив материалов, повествующих о развитии города.
По инициативе благотворительного фонда «ОМК-Участие» и при поддержке ОМК музей завода в течение трех лет трансформируют в полноценный музей Выксы. Его обновленные экспозиции позволят глубже раскрыть многогранный образ города: жители смогут больше узнать о малой родине, а туристов познакомят с ролью Выксы в развитии промышленности и культуры страны.
Реэкспозиция музея началась с первого этажа. Здесь в дни «Выкса-фестиваля-2026» в полностью обновленных залах открыли выставку «Выкса — город, который приводит страну в движение». Выставка задумана как пролог к основному рассказу о городе, который при активном участии краеведов и жителей города в 2028 году развернут на втором и третьем этажах музея. Консультантами проекта выступили искусствовед, историк архитектуры, музейный эксперт Елизавета Лихачева и креативный директор Юрий Березовик. Куратор реэкспозиции первого этажа — архитектор, специалист по работе с наследием Ульяна Ганжурова, за архитектурную часть отвечал архитектор, руководитель бюро studio Миша Маслов.
«Обновленный музей, как и весь усадебный комплекс Баташевых-Шепелевых, остается частью завода ОМК — это неизменно. Меняется только концепция экспозиции — теперь музей станет фокусироваться не только на металлургическом наследии, но и раскрывать другие, не менее интересные сферы истории нашего города. Рассказывать, например, о театре, традициях выксунцев, значимых для города событиях. Свободный вход на обновленную экспозицию — своего рода новое открытие музея, которое сделает его центром притяжения», — отметил управляющий директор завода ОМК в Выксе Александр Барыков.
«ОМК продолжает развивать одну из главных культурных площадок Выксы. В ранее отреставрированном ОМК усадебном комплексе проводятся уникальные выставки, посвященные архитектуре, истории, инженерии, современному искусству, лекции, экскурсии и творческие вечера для детей и взрослых. Уверен, что в обновленном музее облик Выксы сложится из самых ярких граней — от истории, традиций и быта до творческих проектов жителей», — отметил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.
ОМК реализует в городе и другой масштабный музейный проект: к 2030 году компания построит большой музейный комплекс мирового уровня, который будет посвящен роли металла в развитии цивилизации, — Музей Металла. Он будет расположен на территории «Шухов-парка» в центре города, в непосредственной близости от недавно отреставрированной и перемещенной сюда Шуховской водонапорной башни 1934 года постройки.