Музей заводской истории в Выксе становится музеем истории города

Реэкспозиция музея началась с первого этажа. Здесь в дни «Выкса-фестиваля-2026» в полностью обновленных залах открыли выставку «Выкса — город, который приводит страну в движение». Выставка задумана как пролог к основному рассказу о городе, который при активном участии краеведов и жителей города в 2028 году развернут на втором и третьем этажах музея. Консультантами проекта выступили искусствовед, историк архитектуры, музейный эксперт Елизавета Лихачева и креативный директор Юрий Березовик. Куратор реэкспозиции первого этажа — архитектор, специалист по работе с наследием Ульяна Ганжурова, за архитектурную часть отвечал архитектор, руководитель бюро studio Миша Маслов.