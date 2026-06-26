Верховный суд РФ подтвердил приговор агенту СБУ Дубскому

Как установлено следствием, осенью 2023 года Дубский передал представителям спецслужб Украины схему здания одного из оборонных предприятий, а также информацию о его персонале. Кроме того, по заданию кураторов он осуществлял наблюдение за командирами воинской части, дислоцированной в Саратовской области.