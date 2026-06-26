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В Новосибирском зоопарке родились три камышовых котенка

Они занесены в Красную книгу России.

В апреле в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родились три детеныша камышового кота. Как сообщили в пресс-службе учреждения, котята имеют разный окрас: самец и одна самка — черные, вторая самка — рыжая.

К настоящему моменту котята подросли. Они играют с матерью и активно осваивают территорию вольера. Специалисты зоопарка начали постепенно переводить их на взрослое питание, добавляя в рацион мясные прикормки. За состоянием здоровья котят ведется регулярное ветеринарное наблюдение, им обеспечивается необходимый уход.

В пресс-службе отметили, что черный окрас у камышовых котят в дикой природе встречается нечасто. Такая расцветка обусловлена генетической мутацией — меланизмом, приводящим к усиленной выработке темного пигмента.

В естественной среде обитания особи с подобным окрасом выживают редко, поскольку он не обеспечивает достаточной маскировки. По этой причине такие животные содержатся преимущественно в зоопарках.

Отличительной чертой камышовых котов являются небольшие кисточки на ушах, придающие им сходство с рысью. Из-за этой особенности вид также называют болотной рысью.

Камышовые коты занесены в приложение II CITES (Конвенция о международной торговле редкими животными и растениями) и в Красную книгу России. Численность популяции на территории страны составляет около 500 особей.