В Новосибирском зоопарке родились три камышовых котенка

В апреле в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родились три детеныша камышового кота. Как сообщили в пресс-службе учреждения, котята имеют разный окрас: самец и одна самка — черные, вторая самка — рыжая.
К настоящему моменту котята подросли. Они играют с матерью и активно осваивают территорию вольера. Специалисты зоопарка начали постепенно переводить их на взрослое питание, добавляя в рацион мясные прикормки. За состоянием здоровья котят ведется регулярное ветеринарное наблюдение, им обеспечивается необходимый уход.
В пресс-службе отметили, что черный окрас у камышовых котят в дикой природе встречается нечасто. Такая расцветка обусловлена генетической мутацией — меланизмом, приводящим к усиленной выработке темного пигмента.
В естественной среде обитания особи с подобным окрасом выживают редко, поскольку он не обеспечивает достаточной маскировки. По этой причине такие животные содержатся преимущественно в зоопарках.
Камышовые коты занесены в приложение II CITES (Конвенция о международной торговле редкими животными и растениями) и в Красную книгу России. Численность популяции на территории страны составляет около 500 особей.