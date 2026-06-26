В Новосибирском зоопарке родились три камышовых котенка

К настоящему моменту котята подросли. Они играют с матерью и активно осваивают территорию вольера. Специалисты зоопарка начали постепенно переводить их на взрослое питание, добавляя в рацион мясные прикормки. За состоянием здоровья котят ведется регулярное ветеринарное наблюдение, им обеспечивается необходимый уход.