Экс-главу калининградского УФПС будут судить за растрату 640 тыс. рублей

Его обвиняют в растрате и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2022 года обвиняемый перечислял зарплату своему заместителю, который фактически отсутствовал на рабочем месте. Сумма незаконных выплат превысила 640 тысяч рублей. Кроме того, он потратил 400 тысяч рублей из средств профсоюзной организации на абонементы в элитный спортклуб для людей, не являющихся членами профсоюза.
Ущерб профсоюзу полностью возмещён. Уголовное дело направлено в суд Центрального района. Также рассматривается иск прокурора о взыскании незаконно полученной зарплаты с заместителя директора УФПС.
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