В Красноярском крае открыли отделение Российского студенческого спортсоюза

Отделение Российского студенческого спортивного союза (РССС) создали в Красноярском крае, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Это отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Среди приоритетов работы нового отделения — усиление координации действий между вузами и органами власти, развитие системы студенческих соревнований, включая интеграцию в проект «УниверЛига», участие в реализации федеральных и региональных спортивных программ.
«Создание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза стало продолжением обновления нормативной базы РССС. Отделение будет способствовать развитию студенческого спорта в Красноярском крае, интеграции региона в единую систему студенческих соревнований и системной реализации межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2030 года на региональном уровне» — подчеркнули в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Председателем отделения избран директор Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета (СФУ) Александр Близневский. В состав правления вошли представители разных краевых вузов и регионального министерства спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.