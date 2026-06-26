Экс-главу УФПС и его зама будут судить за фиктивную зарплату и фитнес

Кроме того, Аронов потратил 390 тыс. рублей из средств профсоюза на абонементы в элитный спортклуб для своих знакомых и их семей. При этом эти люди не состояли в профсоюзе и не имели права на финансирование за его счёт. Ущерб профсоюзной организации возмещён.