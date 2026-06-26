Экс-главу УФПС и его зама будут судить за фиктивную зарплату и фитнес

В суд направлено уголовное дело против бывшего руководителя УФПС Калининградской области («Почта России») Сергея Аронова. Его обвиняют в растрате и превышении должностных полномочий. Ему грозит до шести лет колонии.
По версии следствия, с января 2021 по декабрь 2022 года Аронов перечислял зарплату своему заместителю, который фактически отсутствовал на рабочем месте. Как установило расследование, чиновница не появлялась в офисе 82 рабочих дня. На основании поддельных табелей ей выплатили 607,6 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по материалам регионального УФСБ.
Кроме того, Аронов потратил 390 тыс. рублей из средств профсоюза на абонементы в элитный спортклуб для своих знакомых и их семей. При этом эти люди не состояли в профсоюзе и не имели права на финансирование за его счёт. Ущерб профсоюзной организации возмещён.
Аронова задержали в августе 2025 года и до октября 2025 года держали под домашним арестом. При этом он продолжал работать в специально созданной для него должности советника директора с зарплатой 240 тыс. рублей, сообщает прокуратура Калининградской области.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда. Также рассматривается иск о взыскании незаконной зарплаты с заместителя Аронова.