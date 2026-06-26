В Волгоградской области более 400 пар решили пожениться 26 июня

В красивые даты традиционно фиксируется всплеск количества бракосочетаний. До конца года волгоградцы направили около девяти тысяч заявлений о вступлении в брак, из них 2,3 тысячи приходятся на несколько наиболее популярных дней. С начала года в регионе появилось почти 3,5 тысячи семей.