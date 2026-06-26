В Волгоградской области более 400 пар решили пожениться 26 июня

Регистрация более 400 новых семей запланирована в Волгоградской области на 26 июня, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В красивые даты традиционно фиксируется всплеск количества бракосочетаний. До конца года волгоградцы направили около девяти тысяч заявлений о вступлении в брак, из них 2,3 тысячи приходятся на несколько наиболее популярных дней. С начала года в регионе появилось почти 3,5 тысячи семей.
Также отделы ЗАГС уже предоставили техническую возможность подачи заявлений на 2027 год.
Сегодня провести выездную регистрацию можно в 28 локациях по всей области. Например, молодоженов ждут в Даниловском ДК, Ленинском городском парке, Николаевском центре «Космос», Центре культурного развития «Юность» Суровикинского района, в ботаническом саду в Волжском.
Так, Никиту Моргачева и Алину Тимченко объявили мужем и женой на центральной набережной Волгограда.
— Так как мы живем в век цифровых технологий, мы познакомились с Алиной в интернете. У нас пошел диалог. Когда мы увиделись в ноябре 2023 года, я сразу почувствовал близкого человека, — сказал Никита.
— Мы все время мониторили, где можно провести регистрацию. Узнали, что можно на улице, на набережной. За полгода записались, — добавила Алина.