Вместе ради чистых берегов: экологическая регата ОМК прошла на Оке

«Очищение экосистемы, безусловно, важно, но не менее значимо пробудить в людях — и особенно в детях — бережное отношение к природе. Очень радостно, что к нашей акции подключились волонтеры из РЖД. Это пример того, как партнерство выходит за рамки бизнеса и превращается в реальное дело на благо окружающей среды. Когда объединяются усилия, возникает синергетический эффект: вместе мы способны сделать гораздо больше!» — отметил Максим Горяйнов.