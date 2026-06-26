Вместе ради чистых берегов: экологическая регата ОМК прошла на Оке

Вдоль берегов реки Оки в третий раз прошла экологическая акция «Полные паруса — чистые берега». Мероприятие, зародившееся как личная инициатива сотрудника Объединенной металлургической компании, сегодня превратилось в масштабный экологический проект, объединяющий неравнодушных людей из разных городов. Впервые в акции, помимо местных жителей, приняли участие партнеры ОМК — волонтеры РЖД.
Инициатор проекта — Максим Горяйнов, волонтер, сотрудник вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь». Уже несколько лет он совмещает любовь к путешествиям с заботой об окружающей среде. В 2023 году его экологический проект получил грант на конкурсе «ОМК Партнерство». Благодаря этому Максим вместе с единомышленниками отправились в путешествие по Оке на яхте, на каждой стоянке команда проводила субботники, очищая прибрежные зоны от мусора.
В этом году экопутешествие стартовало в Тульской области, волонтеры побывали в городах Касимове и Выксе Нижегородской области, а также в Муроме Владимирской области. В общей сложности в акции приняли участие 41 взрослый и 14 детей. Волонтеры собрали и утилизировали более 70 мешков мусора.
«Очищение экосистемы, безусловно, важно, но не менее значимо пробудить в людях — и особенно в детях — бережное отношение к природе. Очень радостно, что к нашей акции подключились волонтеры из РЖД. Это пример того, как партнерство выходит за рамки бизнеса и превращается в реальное дело на благо окружающей среды. Когда объединяются усилия, возникает синергетический эффект: вместе мы способны сделать гораздо больше!» — отметил Максим Горяйнов.