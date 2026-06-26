Фермерское хозяйство из Крыма купило оросительную систему с господдержкой

Одно из фермерских хозяйств Первомайского района Республики Крым, специализирующееся на выращивании овощей, приобрело современную оросительную систему с господдержкой, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
По договору с Региональной лизинговой компанией льготная процентная ставка на приобретение оборудования отечественного производства составила 6% годовых. Современная дождевальная машина позволит хозяйству существенно расширить орошаемые площади и обеспечить стабильный полив посевов, тем самым повысив количество собираемого урожая.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.