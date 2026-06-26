Суд вернул пенсионерке из Латвии вид на жительство в Нижегородской области

Пенсионерка из Латвии столкнулась с проблемами при подтверждении права на проживание в России. Гражданка Латвии 74 лет в 2023 году переехала в Нижегородскую область — к супругу и дочерям — и оформила вид на жительство. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
Впоследствии Псковская таможня выставила ей начисление свыше 400 000 рублей в качестве сбора за ввоз транспортного средства 2007 года выпуска. При этом автомобиль к моменту выставления требования уже был реализован за 70 000 рублей, а уведомление о задолженности женщина не получала.
Согласно межгосударственному соглашению Латвии и России, переселенцы вправе ввезти одно транспортное средство без уплаты пошлин. Однако в дипломатической инстанции не предоставили разъяснений о необходимости внесения регистрационного номера машины в удостоверение переселенца.
Из‑за отсутствия указанной отметки таможенные органы сочли ввоз авто не соответствующим льготным условиям, в связи с чем был инициирован запрет на въезд, а подразделение МВД приняло решение об аннулировании вида на жительство.
После получения сведений о начисленной сумме женщина погасила требуемый платёж, но отмена ВНЖ сохранялась. В рамках правовой поддержки была сформирована позиция по делу и обеспечено сопровождение искового заявления в судебной инстанции.
Решением районного суда аннулирование вида на жительство признано неправомерным; апелляционная инстанция подтвердила законность данного акта. В результате заявительница сохранила право на пребывание в Российской Федерации и возможность проживать совместно с семьёй.
Ранее обеспечить онкобольного лекарствами обязали нижегородский Минздрав.