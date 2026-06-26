Суд вернул пенсионерке из Латвии вид на жительство в Нижегородской области

Пенсионерка из Латвии столкнулась с проблемами при подтверждении права на проживание в России. Гражданка Латвии 74 лет в 2023 году переехала в Нижегородскую область — к супругу и дочерям — и оформила вид на жительство. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.