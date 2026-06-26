Резервистам «БАРС-НН» заплатят по 100 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА

Резервисты «БАРС-НН» будут получать по 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник. Решение о введении дополнительных выплат резервистам в период сборов принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Мы ценим каждого, — написал он в своем канале МАКС. — В резерве состоят настоящие мужчины, для которых слова “долг” и “Отечество” неразрывно связаны с делом».
Глава региона напомнил, что «БАРС-НН» приглашает в свои ряды тех, кто «готов действовать, а не наблюдать со стороны».
Отметим, что главная особенность службы в «БАРС-НН» заключается в том, что она проходит исключительно на территории Нижегородской области.
«Это работа для настоящих мужчин. Мы ждем всех, кто готов защитить небо над регионом. Вместе мы сила!» — подчеркнул Глеб Никитин.