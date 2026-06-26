Нижегородский музей‑заповедник представил фильм «Хранители» к своему 130‑летию

В усадьбе Рукавишниковых, в главном здании Нижегородского музея‑заповедника, прошла премьера документально‑публицистического фильма «Хранители» (12+), подготовленного к 130‑летию музея, сообщили в учреждении. На юбилейном вечере собрались почётные гости, представители правительства области, культурные деятели, историки, краеведы и руководители ведущих музеев страны.
С поздравлениями выступили заместитель министра культуры региона Михаил Пельченков, заместитель руководителя управления Министерства культуры РФ по Приволжскому и Уральскому ФО Елена Сергеева, главный советник губернатора Сергей Горин, и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода Татьяна Орлова, и.о. руководителя управления охраны объектов культурного наследия Наталья Тамбовцева, профессор и краевед Татьяна Виноградова. Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов отметил роль музейного объединения как моста между прошлым и будущим: «Музей бережно хранит богатейшие коллекции и при этом активно идет в ногу со временем…».
Фильм «Хранители» рассказывает о путях развития музея за более чем столетнюю историю: о формировании уникальных коллекций, о спасении экспонатов в годы Великой Отечественной войны и о роли филиалов, сохраняющих исторический облик Нижнего Новгорода и области. В картине использованы эксклюзивные интервью старейших сотрудников музея — хранителей Елены Вешняковой и Людмилы Шакуловой — чьи воспоминания придают фильму личную глубину и научную ценность.
Коллеги из федеральных и региональных учреждений культуры подчеркнули высокий уровень выставочной, научно‑исследовательской и реставрационной деятельности музея‑заповедника. Праздничная кинопремьера стала одним из центральных событий юбилейной программы, которая продлится весь месяц.
Кинолента «Хранители» доступна в открытом доступе на сайте музея и в его социальных сетях. В рамках юбилея запланированы концерты и фестивали: 26 июня в 18:30 во дворе «Кладовки. Галереи историй» пройдёт концерт «130 лет нижегородской музыки» (вход свободный); во дворе Усадьбы состоится «Музейное лето 130» с тематическими программами; 4 июля в Нижегородском кремле пройдёт Фестиваль «Народной культуры Фест» (часть локаций требует предварительной регистрации). Также 5−6 июля запланированы специальные экскурсии в арзамасском филиале «Музей городового магистрата».