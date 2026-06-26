Нижегородский музей‑заповедник представил фильм «Хранители» к своему 130‑летию

Кинолента «Хранители» доступна в открытом доступе на сайте музея и в его социальных сетях. В рамках юбилея запланированы концерты и фестивали: 26 июня в 18:30 во дворе «Кладовки. Галереи историй» пройдёт концерт «130 лет нижегородской музыки» (вход свободный); во дворе Усадьбы состоится «Музейное лето 130» с тематическими программами; 4 июля в Нижегородском кремле пройдёт Фестиваль «Народной культуры Фест» (часть локаций требует предварительной регистрации). Также 5−6 июля запланированы специальные экскурсии в арзамасском филиале «Музей городового магистрата».