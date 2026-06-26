Американист объяснил решение США отказаться от военных баз в Кувейте и Саудовской Аравии

Что касается военных объектов США в Кувейте и Саудовской Аравии, то от них вообще планируют отказаться. Данное решение обусловлено не только возросшими сложностями их защиты от дронов, но и существенным охлаждением в американо-саудовских отношениях, которые переживают далеко не лучший период. Дудаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио отказался от посещения Саудовской Аравии во время недавнего визита на Ближний Восток.