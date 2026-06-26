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Американист объяснил решение США отказаться от военных баз в Кувейте и Саудовской Аравии

Пентагон подсчитывает потери в Персидском заливе по итогам проигранной войны с Ираном, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. По мнению американиста, военному ведомству США придется принимать много непопулярных решений и устраивать перегруппировку на позиции подальше от Ирана.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Эксперт обращает внимание, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке разрушено около 20 баз США в регионе и уничтожено порядка 200 военных объектов.

Официальный ущерб уже сейчас оценивается в миллиарды долларов, хотя в реальности скорее всего достигнет десятков миллиардов.

Малек Дудаков
политолог

При этом Белый дом так и не получил от команды Трампа средств на восстановление объектов, констатирует Дудаков. На это может уйти несколько лет, а Пентагон уже хочет в ускоренном порядке восстанавливать свои базы в Бахрейне.

Что касается военных объектов США в Кувейте и Саудовской Аравии, то от них вообще планируют отказаться. Данное решение обусловлено не только возросшими сложностями их защиты от дронов, но и существенным охлаждением в американо-саудовских отношениях, которые переживают далеко не лучший период. Дудаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио отказался от посещения Саудовской Аравии во время недавнего визита на Ближний Восток.

Американское военное присутствие в Ираке и Сирии уже сведено к минимуму, пишет эксперт. Освобождающиеся ресурсы, как ожидается, будут переброшены в Израиль — там, по оценкам Пентагона, обеспечить оборону значительно проще в силу компактности территории и развитой системы ПВО.

Уничтожение американских баз иранскими ракетами стало сильным ударом для военной машины США, от которого она долго не сможет оправиться. Позиции Америки на Ближнем Востоке подорваны, возможно, уже навсегда.

Малек Дудаков
политолог

О том, что Пентагон пересматривает стратегию размещения своих сил в регионе, сообщило издание The Wall Street Journal. По информации источников, США могут сильнее рассредоточить свои силы по региону, однако окончательные решение пока не принято.

Ранее Пентагон заявил о запуске масштабной программы обновления ключевой военной базы на Аляске. По информации The War Zone, на реконструкцию объединенной авиабазы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже направят около 7 млрд долларов. Цель — подготовить инфраструктуру к будущим операциям в Арктике и Тихоокеанском регионе.

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