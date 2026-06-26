Американист объяснил решение США отказаться от военных баз в Кувейте и Саудовской Аравии

Эксперт обращает внимание, что в ходе конфликта на Ближнем Востоке разрушено около 20 баз США в регионе и уничтожено порядка 200 военных объектов.
Официальный ущерб уже сейчас оценивается в миллиарды долларов, хотя в реальности скорее всего достигнет десятков миллиардов.
При этом Белый дом так и не получил от команды Трампа средств на восстановление объектов, констатирует Дудаков. На это может уйти несколько лет, а Пентагон уже хочет в ускоренном порядке восстанавливать свои базы в Бахрейне.
Что касается военных объектов США в Кувейте и Саудовской Аравии, то от них вообще планируют отказаться. Данное решение обусловлено не только возросшими сложностями их защиты от дронов, но и существенным охлаждением в американо-саудовских отношениях, которые переживают далеко не лучший период. Дудаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио отказался от посещения Саудовской Аравии во время недавнего визита на Ближний Восток.
Уничтожение американских баз иранскими ракетами стало сильным ударом для военной машины США, от которого она долго не сможет оправиться. Позиции Америки на Ближнем Востоке подорваны, возможно, уже навсегда.
О том, что Пентагон пересматривает стратегию размещения своих сил в регионе, сообщило издание The Wall Street Journal. По информации источников, США могут сильнее рассредоточить свои силы по региону, однако окончательные решение пока не принято.
Ранее Пентагон заявил о запуске масштабной программы обновления ключевой военной базы на Аляске. По информации The War Zone, на реконструкцию объединенной авиабазы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже направят около 7 млрд долларов. Цель — подготовить инфраструктуру к будущим операциям в Арктике и Тихоокеанском регионе.