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ФСБ: задержанный в Дагестане радикал работал под руководством куратора из Киева

Центр общественных связей ФСБ раскрыл подробности задержания в Дагестане сторонника радикальных взглядов, действовавшего под руководством украинских кураторов. Одним из координаторов оказался проживающий в Киеве праворадикал, призывавший к терактам в Вашингтоне.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Задержанный в Дагестане сторонник радикальных взглядов осуществлял террористическую деятельность на территории России, США и стран Европы под руководством кураторов из украинских спецслужб. Одним из координаторов оказался проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, задержанный поддерживал тесные контакты с агентурой спецслужб Украины. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко открыто призывал к совершению терактов в Вашингтоне с использованием самодельных взрывных устройств на основе аммонала.

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