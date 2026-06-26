ФСБ: задержанный в Дагестане радикал работал под руководством куратора из Киева

Задержанный в Дагестане сторонник радикальных взглядов осуществлял террористическую деятельность на территории России, США и стран Европы под руководством кураторов из украинских спецслужб. Одним из координаторов оказался проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.