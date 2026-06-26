В Перми оштрафовали работников, отчитавшихся о плохой уборке снега летом

ПЕРМЬ, 26 июн — РИА Новости. Сотрудников администрации района Перми, которые летом отчитались по февральскому обращению местной жительницы о плохой уборке снега у ее дома, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что пермячка, которая в феврале пожаловалась на плохую уборку снега около своего дома, получила ответ от администрации в конце июня. К нему прилагались фотографии дороги, сделанные уже летом.
«Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале “Управляем вместе”, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал», — сказали в администрации.
Там пояснили, что система портала «Управляем вместе» для закрытия обращений требует подтверждающих фотографий, которые в этом случае своевременно предоставлены не были.
«Обращение жительницы касалось уборки дворовой территории, где работы выполняет управляющая компания… В адрес УК в зимний период неоднократно направлялись письма о необходимости проведения работ. Для закрытия неактуального обращения специалистом районной администрации в целях соблюдения технических требований портала была прикреплена фотография актуальная на текущую дату», — уточнили в мэрии.
В администрации заверили, что сейчас сектором по работе с порталом «Управляем вместе» администрации Перми приняты дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и актуальностью предоставления информации жителям.
Портал «Управляем вместе» работает в Пермском крае несколько лет. С его помощью жители могут без письменного обращения сообщить властям о проблемах, проголосовать за изменения инфраструктуры в регионе.