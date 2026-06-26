Ремонт путепровода через трассу Р-255 «Сибирь» начали в Красноярском крае

Завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2027 года. Изначально работы хотели начать ещё в прошлом году, но после сентябрьского ДТП 2024 года, повредившего несущие балки, движение по путепроводу перекрыли, проект доработали, старый контракт расторгли и провели новые торги.