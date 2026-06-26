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Ремонт путепровода через трассу Р-255 «Сибирь» начали в Красноярском крае

Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2027 года.

В Боготольском округе краевые дорожники приступили к ремонту путепровода, проходящего над федеральной трассой Р-255 «Сибирь» на объездной дороге Боготола. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.

Подрядчику предстоит заменить повреждённые балки пролётов и отремонтировать остальные, восстановить опоры, смонтировать новые деформационные швы, уложить гидроизоляцию, обновить насыпи, установить перила и заасфальтировать как сам мост, так и подходы к нему. Сейчас специалисты занимаются бетонированием опор.

Завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре 2027 года. Изначально работы хотели начать ещё в прошлом году, но после сентябрьского ДТП 2024 года, повредившего несущие балки, движение по путепроводу перекрыли, проект доработали, старый контракт расторгли и провели новые торги.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в крае отремонтируют 59 дорожных объектов, восстановят 168 км покрытия и введут 10 мостов. На эти цели выделено около 8,5 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске спустя 10 лет откроют закрытый участок проспекта Молодёжного.