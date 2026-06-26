Полиция задержала открывшего стрельбу в Приокском районе нижегородца

Нижегородские полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из травматического пистолета в Приокском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел ночью 25 июня во дворе одного из домов. Мужчина рассказал, что вышел на улицу, когда на его автомобиле сработала сигнализация.
После этого он сделал замечание мотоциклистам, которые проезжали с громким звуком двигателей. По мнению мужчины, на этот звук и среагировала сигнализация. Потом нижегородец отошел к лесополосе и несколько раз выстрелил в воздух.
На нарушителя составили административный протокол, проводится проверка. При этом у мужчины было разрешение на оружие.
Напомним, нижегородская полиция разыскивает стрелявшего из ракетницы мужчину.