«Продукты и лекарства есть»: нижегородец рассказал, как обстоят дела в Крыму

«Не секрет, что на полуострове, как и в ряде российских городов, есть сейчас проблемы с бензином, — отметил Александр. — Но у местных жителей характер, скажем так, нордический, настроения не теряют. Они и ранее переживали отключения той же электроэнергии, есть определённый опыт. Люди уверены, что в скором времени это всё закончится и обстановка полностью нормализуется».