«Продукты и лекарства есть»: нижегородец рассказал, как обстоят дела в Крыму

С продуктами и лекарствами в Республике Крым проблем нет. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказал нижегородец Александр П., который сейчас находится на полуострове, где ввели режим ЧС.
Александр отдыхает в Лисьей Бухте, расположенной между Коктебелем и Судаком.
«Ситуация непростая, есть прилёты вражеских дронов, периодически выключается свет, — поделился нижегородец. — Но жизнь в Крыму идет своим чередом. Выезжаю в разные города, в обычном режиме работают магазины, аптеки. Полки заполнены продуктами и лекарствами, никакого ажиотажа нет».
Если говорить о ценах, то на крымских рынках, как отмечает наш земляк, их не задирают. Так, огурцы можно купить от 60 рублей, помидоры — от 120, картошка — от 50, вишня — от 150, клубника — от 200 рублей и выше.
«Не секрет, что на полуострове, как и в ряде российских городов, есть сейчас проблемы с бензином, — отметил Александр. — Но у местных жителей характер, скажем так, нордический, настроения не теряют. Они и ранее переживали отключения той же электроэнергии, есть определённый опыт. Люди уверены, что в скором времени это всё закончится и обстановка полностью нормализуется».
Путешествуя по Крыму, нижегородец отмечает, что полным ходом идут различные работы, направленные на улучшение качества жизни. Фиксируется большое обновление инфраструктуры, строятся дороги, дома, детские площадки. Всё в штатном режиме.
«Что касается курортного сезона, то в этом плане никакого нездорового ажиотажа я не наблюдаю, — добавил Александр. — Достаточно и “дикарей” со своими палатками, и в санаториях есть отдыхающие. Да, есть трудности, но никакого ужаса или бегства, как разгоняют некоторые СМИ, здесь, конечно, нет».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что рекордная пробка из автомобилей собралась у Крымского моста.