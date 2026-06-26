Концерт «Руки Вверх!» в Ростове перенесли на сентябрь в целях безопасности

Как следует из сообщения, концерт был отменен внезапно: вся группа уже находится в Ростове-на-Дону, сцена почти собрана. «Десятки тысяч из вас раскупили все билеты, строили планы, ждали эту субботу. И я ждал. Очень хотел этот концерт. Как же больно, что встреча откладывается», — написал солист Сергей Жуков.