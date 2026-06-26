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В Губахе появилась интерактивная карта укрытий на случай воздушной опасности

Карта уже размещена на региональном портале «Управляем вместе».

Источник: Комсомольская правда

Администрация Губахи опубликовала карту с адресами укрытий, где жители смогут временно находиться при угрозе атаки беспилотников или ракетной опасности. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Лазейкин. Ранее аналогичные карты были подготовлены для Перми и Соликамска.

Интерактивная карта уже размещена на региональном портале «Управляем вместе». По словам главы округа, информация будет регулярно обновляться по мере проверки готовности помещений, предназначенных для укрытия населения.

Кроме того, местные власти совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья организовали размещение объявлений в многоквартирных домах. На информационных стендах указывают адреса ближайших укрытий, чтобы жители могли быстро найти их при необходимости.

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