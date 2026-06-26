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Слесарь «Теплосетей» попал в тройку лучших на конкурсе профмастерства

Слесарь «Теплосетей» Алексей Пашкевич попал в тройку лучших на конкурсе профмастерства.

Источник: Живем в Нижнем

Слесарь «Теплосетей» Алексей Пашкевич попал в тройку лучших на конкурсе профмастерства. Об этом сообщили в телеграм-канале «Энергетики Нижнего (Эн+)».

Конкурс для специалистов по ремонту теплосетей прошел в Нижегородской области впервые. Участие приняли представители крупнейших теплоснабжающих предприятий Нижнего Новгорода, Павлова и Семенова.

Конкурсантов проверили на знание теории. На практическом этапе они продемонстрировали профессиональные навыки.

Среди 12 лучших специалистов второе место занял бригадир звена Алексей Пашкевич. Он работает в «Теплосетях» более 20 лет.

Напомним, нижегородцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Семейная память».