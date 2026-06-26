КСИР остановил три иностранных танкера в Ормузском проливе

За несколько дней до этого замглавы иранского МИД Казем Гарибабади сделал заявление. Он предупредил, что суда, проходящие через пролив без согласования с Тегераном, не получат от него гарантий безопасности. «Безопасный проход через Ормузский пролив не гарантируется при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учета интересов Ирана как прибрежного государства», — написал дипломат в соцсети X.