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КСИР остановил три иностранных танкера в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) остановил движение трех судов в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам корреспондента телеканала, военные действовали после предупреждения. «Три иностранных нефтяных танкера-нарушителя, которые намеревались незаконно пройти через Ормузский пролив, были остановлены и возвращены в Персидский залив», — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого замглавы иранского МИД Казем Гарибабади сделал заявление. Он предупредил, что суда, проходящие через пролив без согласования с Тегераном, не получат от него гарантий безопасности. «Безопасный проход через Ормузский пролив не гарантируется при неясных договоренностях, параллельных маршрутах или принятии решений без учета интересов Ирана как прибрежного государства», — написал дипломат в соцсети X.

Гарибабади также отметил, что самостоятельные действия без координации с Ираном могут привести к остановке работы такого маршрута.

24 июня ВМС КСИР заявили, что «некоторые власти» объявили о новом транзитном маршруте, не уведомив и не согласовав это с Ираном. А 25 июня The Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщила, что КСИР в тот же день атаковал грузовое судно в районе Ормузского пролива.

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