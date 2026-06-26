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Нижегородским резервистам будут доплачивать по 100 тысяч рублей за сбитые БПЛА

Из бюджета Нижегородской области будут выплачивать по 100 тыс. руб. резервистам «БАРС-НН» за каждый сбитый беспилотник. Об этом губернатор Глеб Никитин рассказал в своих соцсетях.

Из бюджета Нижегородской области будут выплачивать по 100 тыс. руб. резервистам «БАРС-НН» за каждый сбитый беспилотник. Об этом губернатор Глеб Никитин рассказал в своих соцсетях.

Он напомнил, что ранее на региональном уровне ввели дополнительные выплаты резервистам в период сборов — по 50 тыс. руб. в месяц.

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