Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем 66-летнюю женщину с инвалидностью восстановили на работе после незаконного увольнения

Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида и имеющая инвалидность, добилась выплаты 124 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Верхнехавском районе завершилось разбирательство по факту незаконного увольнения 66-летней местной жительницы. Женщина, которая сама является инвалидом 3-й группы и воспитывает ребенка-инвалида, была уволена с муниципального предприятия с грубыми нарушениями трудового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 26 июня.

Как выяснилось в ходе проверки, женщину не ознакомили с приказом об увольнении, что является прямым нарушением ее прав. Заявительница обратилась за защитой в суд. В ходе разбирательства факты нарушений подтвердились, и суд встал на сторону истицы. Решение суда предписывало восстановить пенсионерку в должности и взыскать с работодателя заработную плату за все время вынужденного прогула.

Общая сумма компенсации составила 124 тысячи рублей. По данным прокуратуры, в настоящее время деньги перечислены женщине в полном объеме, она уже приступила к своим обязанностям на предприятии.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше