Под Воронежем 66-летнюю женщину с инвалидностью восстановили на работе после незаконного увольнения

Как выяснилось в ходе проверки, женщину не ознакомили с приказом об увольнении, что является прямым нарушением ее прав. Заявительница обратилась за защитой в суд. В ходе разбирательства факты нарушений подтвердились, и суд встал на сторону истицы. Решение суда предписывало восстановить пенсионерку в должности и взыскать с работодателя заработную плату за все время вынужденного прогула.