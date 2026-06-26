Говорят, Волгоградской области списали больше 2 млрд рублей кредитов?

По информации регионального комитета финансов, объем списания для Волгоградской области составил 2,1 миллиарда рублей. Ровно такую сумму в минвушем 2025 году в регионе направили на модернизацию ЖКХ. В числе выполненных работ — замена лифтов в многоэтажных домах и обновление общественного транспорта. Часть средств также была направлена на расселение аварийного жилья.