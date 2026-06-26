Говорят, Волгоградской области списали больше 2 млрд рублей кредитов?

Высвободившиеся деньги субъекты России должны направить на реализацию инфраструктурных проектов.
Волгоградская область вошла в число восьми субъектов Российской Федерации, у которых появилась возможность списать часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
По информации регионального комитета финансов, объем списания для Волгоградской области составил 2,1 миллиарда рублей. Ровно такую сумму в минвушем 2025 году в регионе направили на модернизацию ЖКХ. В числе выполненных работ — замена лифтов в многоэтажных домах и обновление общественного транспорта. Часть средств также была направлена на расселение аварийного жилья.
Списание долгов регионов по бюджетным кредитам — распоряжение главы государства Владимира Путина. Главное условие при этом — высвободившиеся деньги субъекты России должны направить на реализацию инфраструктурных проектов.
Волгоградская область четко выполняет взятые на себя в этой сфере обязательства, используя данный инструмент господдержки. Результат — общая сумма списания по бюджетным кредитам составила для региона в 2025—2026 годах 11,6 млрд рублей.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что Волгоградской области впервые вошла в топ-15 регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.