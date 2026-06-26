Жители Черноземья с начала года оформили кредиты на 223 млрд рублей

Всего в России в мае было оформлено максимальное за последние два года количество розничных кредитов — 3,83 млн, что на 5% больше, чем в апреле. В годовом выражении выдачи выросли на 42% (с 2,83 млн). Объем розничного кредитования сократился за месяц на 1%, до 1,12 трлн руб., а в годовом выражении, напротив, увеличился на 43% (с 787,15 млрд руб.). С начала года россияне взяли 17,6 млн займов на общую сумму 5 трлн руб.