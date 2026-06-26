Елена Дятлова рассказала, что делать жильцам домов, которым мешает шум от разгрузки товара у магазинов на первом этаже

Единственный способ решить вопрос шума при погрузке-выгрузке товаров к магазинам на первом этаже многоквартирного дома — проводить общее собрание собственников и договариваться. Глава администрации вопрос назвала очень сложным, по ее словам, о подобных конфликтах говорят жильцы во время каждого выезда чиновников в город. Ведь первый этаж домов часто оборудуют под магазины или, например, пекарни. Тем обсудили во время прямого эфира в «ВК» с сити-менеджером Еленой Дятловой 26 июня.