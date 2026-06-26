Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас — обстановка на 16 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мост со стороны Керчи собрался затор в 2290 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 16.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 2290 транспортных средств. Время ожидания составляет более пяти часов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В 13.00 пятницы в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 2100 авто.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в четверг в 23:50 и возобновилось только в 6:14 в пятницу. К 7:00 очередь с обеих сторон уже составляла 1900 транспортных средств, а позже стала расти.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше