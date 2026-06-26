Из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Пермского края. Об этом в своей соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Среди тех, кто возвращается домой, — двое наших земляков, это контрактники из Пермского района и города Чайковского», — написал господин Сапко. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии и вскоре на самолете отправятся в Россию.