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Из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Пермского края. Об этом в своей соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Среди тех, кто возвращается домой, — двое наших земляков, это контрактники из Пермского района и города Чайковского», — написал господин Сапко. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии и вскоре на самолете отправятся в Россию.

В ходе сегодняшнего обмена из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Пермского края. Об этом в своей соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Среди тех, кто возвращается домой, — двое наших земляков, это контрактники из Пермского района и города Чайковского», — написал господин Сапко. В настоящее время они находятся на территории Белоруссии и вскоре на самолете отправятся в Россию.

Сегодня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Каждая сторона освободила по 160 человек.

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