Школьников Петербурга познакомили с производством электроники

Более 200 школьников побывали на экскурсии по высокотехнологичному производству электроники на заводе ООО «Макро ЕМС» в Санкт-Петербурге, организованной в ходе реализации национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
Особый интерес экскурсия вызвала у победителей Национальной технологической олимпиады в сфере «Технологии и роботы», а также у обучающихся Академии технического творчества и цифровых технологий. Участники проследили полный путь создания современной электроники — от разработки проектной документации и 3D-моделирования до финальной сборки готовых изделий. Им продемонстрировали автоматизированные линии монтажа компонентов и уникальную роботизированную пайку с помощью промышленного робота-манипулятора — собственную разработку ГК «Макро Групп», аналогов которой в России нет. В завершении гостям продемонстрировали новый продукт 2026 года — роботизированную собаку, которая охраняет территорию завода в нерабочее время.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.