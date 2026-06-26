Школьников Петербурга познакомили с производством электроники

Особый интерес экскурсия вызвала у победителей Национальной технологической олимпиады в сфере «Технологии и роботы», а также у обучающихся Академии технического творчества и цифровых технологий. Участники проследили полный путь создания современной электроники — от разработки проектной документации и 3D-моделирования до финальной сборки готовых изделий. Им продемонстрировали автоматизированные линии монтажа компонентов и уникальную роботизированную пайку с помощью промышленного робота-манипулятора — собственную разработку ГК «Макро Групп», аналогов которой в России нет. В завершении гостям продемонстрировали новый продукт 2026 года — роботизированную собаку, которая охраняет территорию завода в нерабочее время.