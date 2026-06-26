Резервистам «БАРС-НН» будут платить по 100 000 рублей за сбитый беспилотник

Бойцам мобилизационного резерва «БАРС-НН» будут платить по 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотник. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Власти приняли решение о введение дополнительных выплат для резервистов. Глава региона также напомнил, что в «БАРС-НН» продолжается набор, а служба проходит исключительно на территории Нижегородской области.
«Мы ценим каждого. В резерве состоят настоящие мужчины, для которых слова “долг” и “Отечество” неразрывно связаны с делом. Это люди с крепким внутренним стержнем, которые в трудную минуту не прячутся за спины, а выходят на рубеж», — написал губернатор.
Напомним, резервисты «БАРС-НН» уничтожили четыре БПЛА в Нижегородской области за два дня.