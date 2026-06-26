В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп

«Приостановить с 15:00 26 июня до 00:00 1 сентября 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в коллективных средствах размещения, расположенных на территории города Севастополя, для участия в спортивно-тренировочных сборах», — говорится в тексте указа.