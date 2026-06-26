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В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, согласно которому временно ограничено размещение групп детей для участия в спортивных сборах. Документ размещен на официальном сайте правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Приостановить с 15:00 26 июня до 00:00 1 сентября 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в коллективных средствах размещения, расположенных на территории города Севастополя, для участия в спортивно-тренировочных сборах», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что документ принят в целях обеспечения общественной безопасности в период действия среднего уровня реагирования.

Ранее сообщалось, что в Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности.

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