WSJ: Иран рассчитывает получать до 40 млрд долларов в год от новой системы управления Ормузом

Но США и другие страны выступают против пошлин за проход судов. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Бахрейн заявил, что ни одна страна не имеет права взимать плату за использование международных водных путей и такие сборы не могут быть частью сделки Тегерана и Вашингтона.