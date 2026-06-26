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WSJ: Иран рассчитывает получать до 40 млрд долларов в год от новой системы управления Ормузом

Иран хочет реализовать амбициозный план, который может приносить до 40 млрд долларов в год за счет взимания платы с судов за охрану и экологическое обслуживание на стратегическом водном пути, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Иран предлагает создать механизм оплаты услуг в Ормузском проливе после его открытия по условиям временного соглашения с США.

Тегеран хочет привлечь к проекту соседние страны Персидского залива и разделить с ними доходы.

По оценкам Ирана, возможные доходы от сборов за безопасность и навигационные услуги могут составить до 40 млрд долларов в год для стран-участниц, говорится в статье.

В качестве возможных моделей Тегеран, по сведениям WSJ, изучает режим прохода через турецкий пролив Дарданеллы, где Анкара взимает сборы за санитарные, навигационные и спасательные услуги. Кроме того, в качестве основы может быть взята система патрулирования Малаккского пролива, где несколько стран совместно обеспечивают безопасность судоходства.

В случае реализации иранский план ознаменует серьезный сдвиг в подходе к управлению Ормузским проливом, отмечает WSJ.

Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время визита в Оман предупредил, что управление проливом «уже никогда не будет таким, каким было раньше».

Но США и другие страны выступают против пошлин за проход судов. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Бахрейн заявил, что ни одна страна не имеет права взимать плату за использование международных водных путей и такие сборы не могут быть частью сделки Тегерана и Вашингтона.

WSJ напоминает, что рамочное 60-дневное соглашение между США и Ираном предусматривает свободный проход судов через Ормузский пролив и обязывает Иран разминировать водные маршруты.

При этом документ, как утверждают осведомленные источники, дает Тегерану право участвовать в обсуждении долгосрочного управления этим ключевым водным путем.

В статье говорится, что Иран уже создал страховую компанию, услугами которой, как утверждает Тегеран, должны пользоваться суда при проходе через пролив, и потребовал регистрировать переход за два дня. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду предупредил, что движение через Ормуз по альтернативным водным маршрутам «опасно и неприемлемо».

Однако юристы по вопросам морского права отмечают, что Иран при реализации своего плана столкнется с серьезным препятствием: любые сборы в Ормузском проливе потребуют международного согласования и поддержки стран — членов Международной морской организации, чего добиться будет крайне сложно.

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