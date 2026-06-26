WSJ: Иран рассчитывает получать до 40 млрд долларов в год от новой системы управления Ормузом

По оценкам Ирана, возможные доходы от сборов за безопасность и навигационные услуги могут составить до 40 млрд долларов в год для стран-участниц, говорится в статье.
В качестве возможных моделей Тегеран, по сведениям WSJ, изучает режим прохода через турецкий пролив Дарданеллы, где Анкара взимает сборы за санитарные, навигационные и спасательные услуги. Кроме того, в качестве основы может быть взята система патрулирования Малаккского пролива, где несколько стран совместно обеспечивают безопасность судоходства.
Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф во время визита в Оман предупредил, что управление проливом «уже никогда не будет таким, каким было раньше».
Но США и другие страны выступают против пошлин за проход судов. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Бахрейн заявил, что ни одна страна не имеет права взимать плату за использование международных водных путей и такие сборы не могут быть частью сделки Тегерана и Вашингтона.
WSJ напоминает, что рамочное 60-дневное соглашение между США и Ираном предусматривает свободный проход судов через Ормузский пролив и обязывает Иран разминировать водные маршруты.
В статье говорится, что Иран уже создал страховую компанию, услугами которой, как утверждает Тегеран, должны пользоваться суда при проходе через пролив, и потребовал регистрировать переход за два дня. А Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду предупредил, что движение через Ормуз по альтернативным водным маршрутам «опасно и неприемлемо».
Однако юристы по вопросам морского права отмечают, что Иран при реализации своего плана столкнется с серьезным препятствием: любые сборы в Ормузском проливе потребуют международного согласования и поддержки стран — членов Международной морской организации, чего добиться будет крайне сложно.