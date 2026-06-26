Нижний Новгород впервые примет этап Чемпионата России по пляжному волейболу (12+), сообщает пресс-служба ВК «Горький». Соревнования пройдут на набережной Гребного канала с 1 по 4 июля: с 1 по 3 июля пройдут квалификация и групповой этап, а 4 июля — финальные матчи. В турнире выступят сильнейшие российские пляжники, в том числе Никита Лямин, Олег Стоянковский и Илья Лешуков.
Параллельно с этапом Чемпионата России 4 и 5 июля состоится II Кубок Мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу среди любителей (12+). Организаторы приглашают команды-любителей зарегистрироваться — места в сетке быстро заполняются. Регистрация открыта на официальном сайте организаторов.
Для зрителей подготовят фестивальную программу: музыкальные сеты от топ‑артистов, конкурсы и розыгрыши от партнёров, стритфуд и прохладительные напитки — весь Гребной канал превратится в летнюю пляжную зону. Место проведения: набережная Гребного канала, дом 108. Вход для зрителей свободный.
Ранее сообщалось, что турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи, пройдет в Выксе.