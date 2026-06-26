Ученая из США получила $100 тысяч за расшифровку пения птиц

Для поиска ответа исследовательница на протяжении более 10 лет наблюдала за птицами и записывала издаваемые ими звуки. Впоследствии она классифицировала их по типу ситуации и виду птицы. Затем с помощью машинного обучения специалист проанализировала, какая информация и каким образом закодирована в этих звуках. Полученные выводы были проверены в ходе тестирования.