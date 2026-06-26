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Ученая из США получила $100 тысяч за расшифровку пения птиц

Доктор Джули Эли из Калифорнийского университета в Беркли более 10 лет наблюдала за птицами и использовала машинное обучение для анализа их вокализаций.

Источник: Wikimedia

Доктор Джули Эли из Калифорнийского университета в Беркли (включен Минюстом в реестр нежелательных организаций) стала лауреатом премии Коллера-Долиттла 2026 года. Награда присуждена за открытие в сфере двусторонней межвидовой коммуникации. Как сообщает The Guardian, исследовательница расшифровала 11 основных звуков в лексиконе зебровой амадины. Сумма призовых составила 100 тыс. долларов.

В ходе работы было установлено, каким образом птицы сообщают о своей идентичности, текущих действиях и узнают друг друга по индивидуальным сигналам.

«Когда я слышала этих болтливых певчих птиц, я задавала себе вопрос: что они говорят?» — заявила Джули Эли.

Для поиска ответа исследовательница на протяжении более 10 лет наблюдала за птицами и записывала издаваемые ими звуки. Впоследствии она классифицировала их по типу ситуации и виду птицы. Затем с помощью машинного обучения специалист проанализировала, какая информация и каким образом закодирована в этих звуках. Полученные выводы были проверены в ходе тестирования.

В рамках одного из экспериментов зебровые амадины воспроизводили различные звуки из их репертуара в момент нажатия на кнопку. Некоторые звуки сопровождались выдачей награды в виде семян.

В ходе теста птицы научились пропускать звуки, за которые не получали лакомство. Исследовательница сравнила этот процесс с пролистыванием видео в социальных сетях. Птицы иногда ошибались, однако путаницу вызывали преимущественно крики, имевшие одинаковое значение, а не сам звук.

«Их реакции указывали на то, что у них есть мысленное представление о значении своих вокализаций. Другими словами, что они понимают значение своих типов криков», — объяснила Джули Эли.

Профессор Джонатан Берч, входивший в состав жюри, отметил, что Эли проделала «абсолютно феноменальную работу».

В шорт-лист премии также вошли другие ученые: французская команда, продемонстрировавшая, как африканские полосатые мыши раскрывают свою идентичность с помощью ультразвуковых писков; швейцарско-американская команда, обнаружившая, что бонобо объединяют свои крики в последовательности, напоминающие человеческие предложения; а также еще одна французская команда, работавшая с исследователями из Кот-д’Ивуара над изучением криков и воплей шимпанзе.

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