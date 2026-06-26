Восемь стран ЕС отправляют 520 спасателей на помощь Венесуэле

Помощь поступает через механизм гражданской защиты ЕС. К операции подключились восемь стран: Чехия, Испания, Италия, Франция, Люксембург, Германия, Португалия и Нидерланды. По последним данным, для развертывания спасательных сил мобилизовано более 520 специалистов из этих государств. Италия отправляет медицинскую бригаду, а Люксембург готовит к отправке телекоммуникационное, жилищное и энергетическое оборудование.
Для координации спасательных работ спутниковая служба ЕС Copernicus переведена в режим экстренного картографирования.
В Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз готов наращивать объемы помощи в зависимости от того, как будут меняться потребности на месте.
Ранее стало известно, что Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) начало переброску кораблей и авиации для поддержки гуманитарных миссий в Венесуэле. Вашингтон направит в страну элитные спасательные отряды, медицинское оборудование и гуманитарные грузы и выделит 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия.