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Восемь стран ЕС отправляют 520 спасателей на помощь Венесуэле

Евросоюз направит спасательные отряды и экстренную помощь в Венесуэлу, где 24 июня произошли мощные землетрясения, в результате которых погибли сотни людей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Помощь поступает через механизм гражданской защиты ЕС. К операции подключились восемь стран: Чехия, Испания, Италия, Франция, Люксембург, Германия, Португалия и Нидерланды. По последним данным, для развертывания спасательных сил мобилизовано более 520 специалистов из этих государств. Италия отправляет медицинскую бригаду, а Люксембург готовит к отправке телекоммуникационное, жилищное и энергетическое оборудование.

Для координации спасательных работ спутниковая служба ЕС Copernicus переведена в режим экстренного картографирования.

В Брюсселе подчеркнули, что Евросоюз готов наращивать объемы помощи в зависимости от того, как будут меняться потребности на месте.

Ранее стало известно, что Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) начало переброску кораблей и авиации для поддержки гуманитарных миссий в Венесуэле. Вашингтон направит в страну элитные спасательные отряды, медицинское оборудование и гуманитарные грузы и выделит 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

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