В Ростовской области средний срок POS-кредита вырос на 12,2%

В мае 2026 года в Ростовской области средний срок POS-кредита составил 15,6 месяцев, что на 12,2% больше, чем в мае прошлого года — 13,9 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).