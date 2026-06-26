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Инцидентом с цветными стоками в Миасс занялся Росприроднадзор

Слив зафиксирован из ливневой канализации.

Источник: 1obl.ru

Инцидентом с цветными стоками в Миасс занялся Росприроднадзор. Специалисты ведомства выяснят, что за жидкость сливалась в реку Миасс и привела ли она к загрязнению водной артерии.

«На видео зафиксирован слив из ливневой канализации в реку Миасс. Этот факт специалисты Центра экологического мониторинга Челябинской области выявили 25 июня в районе Северной набережной реки Миасс в Калининском районе Челябинска», — уточнили в Минэкологии региона.

Так как река Миасс относится к объектам федерального надзора, материалы по данному факту были оперативно переданы в Росприроднадзор для принятия мер в рамках действующего законодательства.

В настоящее время излива сточных вод на этой локации не происходит.

Ранее мы писали, что реку Миасс очищают с помощью современной техники от донных отложений.