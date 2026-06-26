Инцидентом с цветными стоками в Миасс занялся Росприроднадзор. Специалисты ведомства выяснят, что за жидкость сливалась в реку Миасс и привела ли она к загрязнению водной артерии.
«На видео зафиксирован слив из ливневой канализации в реку Миасс. Этот факт специалисты Центра экологического мониторинга Челябинской области выявили 25 июня в районе Северной набережной реки Миасс в Калининском районе Челябинска», — уточнили в Минэкологии региона.
Так как река Миасс относится к объектам федерального надзора, материалы по данному факту были оперативно переданы в Росприроднадзор для принятия мер в рамках действующего законодательства.
В настоящее время излива сточных вод на этой локации не происходит.
Ранее мы писали, что реку Миасс очищают с помощью современной техники от донных отложений.