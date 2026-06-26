В Озёрском районе 18-летний водитель обгонял через сплошную и улетел в кювет

Водитель 2008 года рождения за рулём Volkswagen при обгоне выехал на сплошную линию разметки (1.1), не справился с управлением и съехал в кювет слева по ходу движения.
В результате аварии водитель пострадал и был госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше