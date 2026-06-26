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В Озёрском районе 18-летний водитель обгонял через сплошную и улетел в кювет

26 июня около 11:25 на трассе «Калининград — Знаменск — Озёрск — Гусев — Добровольск — Неман» произошло ДТП.

Источник: KaliningradToday

Водитель 2008 года рождения за рулём Volkswagen при обгоне выехал на сплошную линию разметки (1.1), не справился с управлением и съехал в кювет слева по ходу движения.

В результате аварии водитель пострадал и был госпитализирован. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства.

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