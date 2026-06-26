В белгородское правительство устроились два экс-чиновника из новых регионов РФ

Владимир Зверков в декабре 2023 года — мае 2025-го был заместителем председателя правительства ДНР. До этого занимал должность министра экономразвития республики. Еще ранее он работал в Минэке РФ, где за десять лет прошел путь от специалиста до заместителя директора департамента регионального развития. На последней должности господин Зверков занимался вопросами бюджетного планирования и развития субъектов страны. Летом 2022 года его направили в ДНР.