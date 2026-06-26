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По 100 тысяч рублей выплатят нижегородским резервистам

В регионе ввели новые меры поддержки для бойцов «БАРС-НН», которые охраняют воздушное пространство и важные объекты.

Резервисты добровольческого отряда «БАРС-НН» будут получать по 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат на территории региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале. Глава региона подчеркнул, что в мобилизационном резерве состоят мужчины, которые чувствуют личную ответственность за безопасность родной земли.

Это продолжение ситуации с введением мер поддержки для нижегородских бойцов мобилизационного резерва. Ранее Военный комиссариат Нижегородской области сообщил об установлении дополнительных ежемесячных выплат в размере 50 тысяч рублей на протяжении всех специальных сборов. Данные деньги выплачиваются сверх стандартного довольствия Министерства обороны РФ при полном сохранении среднего заработка по основному гражданскому месту работы.

Контракт с Минобороны заключается добровольно, при этом служба проходит строго на территории Нижегородской области и не предполагает отправку в зону СВО. По указу губернатора для семей участников проекта «БАРС-НН» также предусмотрен расширенный пакет льгот, включая бесплатное посещение детских садов и кружков, а также внеочередное медицинское обслуживание.

Ранее сообщалось, что более 116 млн рублей выплатят нижегородским предприятиям на оборудование.