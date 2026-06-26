По 100 тысяч рублей выплатят нижегородским резервистам

Резервисты добровольческого отряда «БАРС-НН» будут получать по 100 тысяч рублей за каждый сбитый беспилотный летательный аппарат на территории региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале. Глава региона подчеркнул, что в мобилизационном резерве состоят мужчины, которые чувствуют личную ответственность за безопасность родной земли.